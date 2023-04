Juventus-Sporting 1-0, Allegri: “Ora pensiamo a raggiungere l’Atalanta per consolidare il secondo posto” (Di giovedì 13 aprile 2023) “La capacità di reagire alle difficoltà che vengono fuori dal campo? E’ merito dei ragazzi, di quelli che lavorano alla Continassa, c’è un gruppo che va oltre i giocatori e chi compone chi gioca le partite, sono tutti a disposizione e siamo nelle condizioni migliori. I ragazzi stanno crescendo, abbiamo commesso qualche errore e nel finale Perin ha fatto due parate decisive, dovevamo percepire prima il pericolo”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria in Europa League contro lo Sporting Lisbona: “Non è una stagione facile. I giovani bisogna farli crescere, giocare ogni tre giorni non è facile. Abbiamo l’Atalanta a quattro punti, è il nostro prossimo obiettivo raggiungerla e ci può fare consolidare la seconda posizione in campionato. Nel calcio conta la tecnica, ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) “La capacità di reagire alle difficoltà che vengono fuori dal campo? E’ merito dei ragazzi, di quelli che lavorano alla Continassa, c’è un gruppo che va oltre i giocatori e chi compone chi gioca le partite, sono tutti a disposizione e siamo nelle condizioni migliori. I ragazzi stanno crescendo, abbiamo commesso qualche errore e nel finale Perin ha fatto due parate decisive, dovevamo percepire prima il pericolo”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo la vittoria in Europa League contro loLisbona: “Non è una stagione facile. I giovani bisogna farli crescere, giocare ogni tre giorni non è facile. Abbiamoa quattro punti, è il nostro prossimo obiettivo raggiungerla e ci può farela seconda posizione in campionato. Nel calcio conta la tecnica, ...

