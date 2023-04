Juventus, Cuadrado: «Questa è la mia seconda casa, vincere…» (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Juan Cuadrado, esterno della Juventus, sulla sua esperienza in bianconero. Tutti i dettagli sul colombiano Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei suoi anni alla Juventus. PAROLE – «Sono cresciuto alla Juve come persona, come padre. Mi piace la tranquillità di Torino, è la mia seconda casa. Qui vincere è tutto: campionati, titoli, è nel DNA di questo club. Ogni giocatore ne è consapevole quando è qua. La mia avventura è stata emozionante. Abbiamo raggiunto la finale di Champions, ci siamo andati vicini in altre occasioni». LEGGI ALTRO SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Juan, esterno della, sulla sua esperienza in bianconero. Tutti i dettagli sul colombiano Juanha parlato ai microfoni di Sky Sport dei suoi anni alla. PAROLE – «Sono cresciuto alla Juve come persona, come padre. Mi piace la tranquillità di Torino, è la mia. Qui vincere è tutto: campionati, titoli, è nel DNA di questo club. Ogni giocatore ne è consapevole quando è qua. La mia avventura è stata emozionante. Abbiamo raggiunto la finale di Champions, ci siamo andati vicini in altre occasioni». LEGGI ALTRO SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

