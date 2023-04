Juventus, accuse da un main sponsor per la rissa finale con l’Inter! – CdS (Di giovedì 13 aprile 2023) A nove giorni da Juventus-Inter continua a far discutere la maxi rissa scoppiata più volte nel finale di partita. E il Corriere dello Sport svela come un main sponsor dei bianconeri se la sia presa. LA CRITICA – Il comportamento dei giocatori della Juventus contro l’Inter non è passato inosservato ai vertici degli sponsor bianconeri. Allianz, che fra le altre cose dà il nome allo stadio, ha criticato la rissa nel finale della semifinale d’andata di Coppa Italia, con un richiamo ufficiale. Il Corriere dello Sport riporta le parole del CEO Giacomo Campora: «Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) A nove giorni da-Inter continua a far discutere la maxiscoppiata più volte neldi partita. E il Corriere dello Sport svela come undei bianconeri se la sia presa. LA CRITICA – Il comportamento dei giocatori dellacontro l’Inter non è passato inosservato ai vertici deglibianconeri. Allianz, che fra le altre cose dà il nome allo stadio, ha criticato laneldella semid’andata di Coppa Italia, con un richiamo ufficiale. Il Corriere dello Sport riporta le parole del CEO Giacomo Campora: «Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti ...

