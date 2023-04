Juve | Szczesny | «Sto bene | solo un po’ di ansia | non mi era mai successo»

Leggi su calcionews24

Le parole didopo la vittoria dellacontro lo Sporting Lisbona nel quarto di finale di Europa League Wojciechha parlato ai microfoni di Sky Sport dopoSporting Lisbona. Di seguito le sue parole sulle sue condizioni. COME STA – Sto, è un po' di. Abbiamo fatto tutti i controlli ed è a posto. Ho visto Mattiain allenamento (ride ndr), ha fatto un miracolo doppio. LACRIME – È paura, non mi è mai. Faticavo a respirare, ora sto meglio. DOPPIA PARATA PERIN – Semplice, gliel'han tirata addosso. Gli ho fatto i complimenti, è un ragazzo d'oro che non si lamenta mai. Siamo un bel gruppo con Carlo, peccato non sia entrato anche lui. Sono molto contento per Mattia.