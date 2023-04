Juve | Szczesny racconta il malore in campo | 'Ansia e paura | respiravo a fatica Controlli tutti ok'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Szczesny, dopo il grande spavento durante Juve-Sporting a causa di un malore, si presenta ai microfoni insieme a Ma… - Luckyluciano971 : RT @pisto_gol: #Szczesny e #Perin migliori in campo, lo #Sporting domina il gioco, una #Juve senza idee e senza gioco trova il gollonzo di… - Federicocst22 : RT @tuttosport: Szczesny, dopo il grande spavento durante Juve-Sporting a causa di un malore, si presenta ai microfoni insieme a Mattia Per… - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Juve, Szczesny rassicura: 'Paura, facevo fatica a respirare. Ma ora sto bene' - grafuio : RT @pisto_gol: #Szczesny e #Perin migliori in campo, lo #Sporting domina il gioco, una #Juve senza idee e senza gioco trova il gollonzo di… -

Verso la fine della prima frazione di gioco di Juventus - Sporting, Wojciechavverte un dolore al petto e viene sostituito. In campo ...6,5 Bravo su Coates e Pedro Goncalves nel primo tempo, costretto a uscire per un ... se lapasserà alle semifinali, sarà soprattutto per merito suo) Gatti 7,5 Un occhio a Trincao, l'...9 Juventus - Sporting Lisbona 1 - 0 Juventus6,5 : tutti in apprensione quando si ferma, chiede aiuto, scoppia in lacrime spaventato. ... Locatelli 5,5: lanon digerisce un assetto così ...

Juve, Szczesny si tocca il petto e chiede il cambio: elettrocardiogramma ok - Sportmediaset Sport Mediaset

Juventus pericolosa al 10' con un cambio di gioco di Di ... Al 28' lo Sporting sfiora il gol del vantaggio con una girata di Coates all’interno dell’area ma Szczesny è molto attento e riesce a ...C'è stata preoccupazione per Szczesny nel corso del match tra Juventus e Sporting Lisbona. L'estremo difensore ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo il triplice fischio per rassicurare tutti: ...