Juve-Sporting, malore per Szczesny: esami ok (Di giovedì 13 aprile 2023) Torino, 13 apr. - (Adnkronos) - Grande spavento per la Juventus e per Wojciech Szczesny. Il portiere bianconero intorno al 40' del primo tempo del match contro lo Sporting ha accusato un malore, toccandosi più volte il petto e apparendo in affanno. Il giocatore è stato sostituito da Mattia Perin in attesa di capire quali siano le cause del malessere. Il 32enne polacco ha lasciato il campo sulle sue gambe ma in lacrime. Gli esami effettuati immediatamente non hanno evidenziato problemi. In particolare l'elettrocardiogramma al quale è stato sottoposto il giocatore al centro medico dello stadio ha fortunatamente escluso problemi cardiaci. Domani verranno effettuati ulteriori controlli.

