Juve - Sporting Lisbona 1 - 0 rivivi la diretta | Gatti decide il match d' andata

La Juventus ha vinto il match d'andata contro lo Sporting Lisbona. A decidere l'incontro è stato il gol di Gatti, realizzato al 73' sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

'Del Piero presidente della Juventus': è già una certezza ... cosa sta succedendoLa Juventus batte lo Sporting 1 - 0 e fa un passo importante verso la ... Ieri sera, l'ex numero 10 della Juve era presente a 'Sky' nel pre e post partita e le sue parole hanno ... Europa League, Juve - Sporting 1 - 0: gol di Gatti Lo Sporting prende campo e sfiora il gol ancora una volta con Edwards che sgasa su Kostic e serve a rimorchio Nuno Santos ma la sua conclusione viene salvata sulla linea da Bremer. Sul finire di ... Juventus - Sporting Lisbona 1 - 0, Gatti e Perin decisivi ...Sporting che nella ripresa ha abbassato il proprio baricentro, la Juventus è riuscita a riconquistare qualche metro di campo ma ha continuato a faticare nel trovare la porta di Adan. Al 73 la Juve è ... ... cosa sta succedendoLa Juventus batte lo1 - 0 e fa un passo importante verso la ... Ieri sera, l'ex numero 10 dellaera presente a 'Sky' nel pre e post partita e le sue parole hanno ...Loprende campo e sfiora il gol ancora una volta con Edwards che sgasa su Kostic e serve a rimorchio Nuno Santos ma la sua conclusione viene salvata sulla linea da Bremer. Sul finire di ......che nella ripresa ha abbassato il proprio baricentro, la Juventus è riuscita a riconquistare qualche metro di campo ma ha continuato a faticare nel trovare la porta di Adan. Al 73 laè ... Europa League, Juventus-Sporting 1-0: Allegri si prende il primo round - Sportmediaset Sport Mediaset Ci pensa Gatti, Juve dall’ansia alla gioia Contro lo Sporting ammazzagrandi non era certo il caso di azzardare ... Nel tabellone di Europa League, dalla parte della Juve, 2-2 tra lo United e il Siviglia quasi tenutario ad honorem della Coppa. Corsport - Juve felina "Juve felina", l'apertura odierna del Corriere dello Sport. Basta un gol di Gatti per battere lo Sporting Lisbona 1-0: i bianconeri si avvicinano sensibilmente alla semifinale ... Contro lo Sporting ammazzagrandi non era certo il caso di azzardare ... Nel tabellone di Europa League, dalla parte della Juve, 2-2 tra lo United e il Siviglia quasi tenutario ad honorem della Coppa."Juve felina", l'apertura odierna del Corriere dello Sport. Basta un gol di Gatti per battere lo Sporting Lisbona 1-0: i bianconeri si avvicinano sensibilmente alla semifinale ...