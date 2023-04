Juve-Sporting, le pagelle di CM: Gatti eroico, Perin paratutto. Male Kostic (Di giovedì 13 aprile 2023) Juventus-Sporting Lisbona 1-0 Juventus Szczesny 6,5: tutti in apprensione quando si ferma, chiede aiuto, scoppia in lacrime spaventato. Prima... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023)ntus-Lisbona 1-0ntus Szczesny 6,5: tutti in apprensione quando si ferma, chiede aiuto, scoppia in lacrime spaventato. Prima...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : LA JUVE BATTE LO SPORTING 1-0: BASTA GATTI, SUPER PERIN NEL FINALE Vittoria importante per la Juve: appuntamento… - DiMarzio : #EuropaLeague | @juventusfc, le ultimissime di formazione per la gara contro lo @Sporting_CP di @EuropaLeague - DiMarzio : In #JuveSporting, Israel sarà l'ex della partita: dagli allenamenti con #Buffon alla percentuale sulla futura riven… - panoz4ever : JUVE - SPORTING | Commentiamo la partita, diamo i voti, ci arrabbiamo e poi ci passa e ci divertiamo - Jjuventushare : RT @tuttosport: LA JUVE BATTE LO SPORTING 1-0: BASTA GATTI, SUPER PERIN NEL FINALE Vittoria importante per la Juve: appuntamento tra una… -

Malore Szczesny, il gesto di Gatti verso l'arbitro: ecco cosa voleva dire Attimi di paura all' Allianz Stadium durante Juventus - Sporting , quando Szczesny nel finale del primo tempo si è toccato il petto piegandosi sulle gambe ed ha chiesto il cambio, uscendo dal campo visibilmente sofferente. Subito dopo - fa sapere il club ... Diretta Juve - Sporting Lisbona 1 - 0: la sblocca Gatti In campo si affrontano Juventus e Sporting Lisbona che si contenderanno l'accesso alle semifinali ... La Juve, questa sera, cercherà di sfruttare la spinta del proprio pubblico per conquistare il ... Juve - Sporting, malore per Szczesny Grande spavento per la Juventus e per Wojciech Szczesny. Il portiere bianconero intorno al 40 del primo tempo del match contro lo Sporting ha accusato un malore, toccandosi più volte il petto e apparendo in affanno. Il giocatore è stato sostituito da Mattia Perin in attesa di capire quali siano le cause del malessere. Il 32enne ... Attimi di paura all' Allianz Stadium durante Juventus -, quando Szczesny nel finale del primo tempo si è toccato il petto piegandosi sulle gambe ed ha chiesto il cambio, uscendo dal campo visibilmente sofferente. Subito dopo - fa sapere il club ...In campo si affrontano Juventus eLisbona che si contenderanno l'accesso alle semifinali ... La, questa sera, cercherà di sfruttare la spinta del proprio pubblico per conquistare il ...Grande spavento per la Juventus e per Wojciech Szczesny. Il portiere bianconero intorno al 40 del primo tempo del match contro loha accusato un malore, toccandosi più volte il petto e apparendo in affanno. Il giocatore è stato sostituito da Mattia Perin in attesa di capire quali siano le cause del malessere. Il 32enne ... Diretta Juve-Sporting Lisbona 1-0: Gatti decide il match d'andata Corriere dello Sport Juve-Sporting... palpitante: Gatti e Perin gli eroi dello Stadium TORINO - L'andata dei quarti di Europa League, allo Stadium, finisce così: vince la Juve 1-0 sullo Sporting e Federico Gatti il torinese diventa l'eroe dello Stadium, con Perin. Perché la partita è ... Perin salva la Juve: vittoria di corto muso contro lo Sporting Lisbona con un gol in mischia La Juventus si aggiudica il primo round del quarto di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. All'Allianz Stadium i bianconeri si impongono per 1-0 grazie alla rete di Federico Gatti. Dopo ... TORINO - L'andata dei quarti di Europa League, allo Stadium, finisce così: vince la Juve 1-0 sullo Sporting e Federico Gatti il torinese diventa l'eroe dello Stadium, con Perin. Perché la partita è ...La Juventus si aggiudica il primo round del quarto di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. All'Allianz Stadium i bianconeri si impongono per 1-0 grazie alla rete di Federico Gatti. Dopo ...