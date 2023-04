Juve-Sporting 1-0 con Gatti e le parate di Perin

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 aprile 2023) Va allal'andata dei quarti di Europa League, 1-0 ai portoghesi all'Allianz Stadium. In avvio Chiesa fermato da Adan, attento come Szczesny su Coates. Bremer salva su Nuno Santos. Prima dell'intervallo malore per Szczesny: entra, rassicuranti gli esami ai quali si è sottoposto il polacco.Nella ripresa la sblocca il tap-in dial 73', si rivede in campo Pogba. Decisivonel finale. Giovedì prossimo il ritorno al José Alvalade. Nelle altre gare dei quarti di Europa League Feyenoord-Roma 1-0, Bayer Leverkusen-Royale Unione Sg 1-1, Manchester United-Siviglia 2-2.