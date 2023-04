Juve | niente di grave per Szczesny | solo palpitazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... n_emi_official : @SbaragliaE Non lo gufo e mi dispiace e per lui. Ma è effettivamente una delle ragioni per cui la #Juve l’ha venduto… niente più… - Ligure1976 : RT @PaolinoOfficial: Per @radiobianconera niente di nuovo, per 'altri' la verità comincia a venire a galla - amarezzache : Senza fagioli, il centrocampo della Juve è niente condito con un po’ di nulla - StefanoGrittiSS : RT @LeclercInterN1: @FBiasin Nel 2010 ci hanno cacato la minchia con la storiella del 'non avete italiani' mentre facevamo una impresa che… - jachetto : @Azulgas1 @mirkonicolino La Juve non regge niente. Semplicemente perché il suo allenatore non le ha mai dato un gio… -

... 'Non ho da digerire, le partite commentarle dopo è tempo perso perché non si prende. ... QUI- 'Valhovic e Alex Sandro sono a disposizione e possono giocare, De Sciglio invece ...più di una risposta a uno stimolo, da unire a una veniale voglia di mettersi in mostra, in ... né riguarda soltanto la sua versatilità in campo, quell'adattabilità che allalo ha portato a ...E per lapotrebbe anche essere una buona notizia, perché prevedeva un automatismo sulla ... ' L'articolo 4 sulla lealtà sportiva può voler dire tutto e', scrive il quotidiano. ' Le strade ...

L'Uefa a Real, Barça e Juve: dite basta alla Superlega o siete fuori La Gazzetta dello Sport

Sospiro di sollievo per le condizioni di Szczesny: solo alcune palpitazioni per il portiere polacco, che domani si sottoporrà a nuovi test Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di salute ...La Juventus pianifica il futuro ed una novità in ottica calciomercato può riguardare il sostituto di Angel Di Maria.