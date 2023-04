Juve, malore per Szczesny, il portiere lascia il campo (Di giovedì 13 aprile 2023) Szczesny ha chiesto il cambio nei minuti finali del primo tempo: il portiere della Juve si è portato la mano sul petto accusando un malore La Juve cambia il portiere negli ultimi minuti del primo tempo contro lo Sporting Lisbona. Szczesny ha infatti chiesto il cambio dopo aver accusato un malore. Le immagini mostrano l’estremo difensore polacco, che ha lasciato il campo in lacrime, portarsi le mani al petto: la prima prognosi, in attesa di accertamenti, lascia pensare a qualche difficoltà respiratoria. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023)ha chiesto il cambio nei minuti finali del primo tempo: ildellasi è portato la mano sul petto accusando unLacambia ilnegli ultimi minuti del primo tempo contro lo Sporting Lisbona.ha infatti chiesto il cambio dopo aver accusato un. Le immagini mostrano l’estremo difensore polacco, che hato ilin lacrime, portarsi le mani al petto: la prima prognosi, in attesa di accertamenti,pensare a qualche difficoltà respiratoria. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pumitto9 : RT @SCUtweet: #Juve non lucida con errori tecnici/di scelta; #Bremer aggressivo; #Chiesa sciolto però precipitoso. L'offside di #Milik non… - solina_paolo : RT @SCUtweet: #Juve non lucida con errori tecnici/di scelta; #Bremer aggressivo; #Chiesa sciolto però precipitoso. L'offside di #Milik non… - Marisab79879802 : RT @larsenaleb: Malore in diretta per il Portiere della Juve Che caxxo hanno inoculato Che caxxo hanno inoculato Che caxxo hanno inocula… - garridino : RT @SCUtweet: #Juve non lucida con errori tecnici/di scelta; #Bremer aggressivo; #Chiesa sciolto però precipitoso. L'offside di #Milik non… - juventus_zone24 : RT @SCUtweet: #Juve non lucida con errori tecnici/di scelta; #Bremer aggressivo; #Chiesa sciolto però precipitoso. L'offside di #Milik non… -