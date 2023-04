(Di giovedì 13 aprile 2023)premiEuropa League – Lantus torna in campo dopo la sconfitta in campionato con la Lazio. Avversario disarà loLisbona, in un match valido per i quarti di finale di andata della UEFA Europa League. I bianconeri cercano un successo per indirizzare il passaggio del, che li porterebbe L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : In #JuveSporting, Israel sarà l'ex della partita: dagli allenamenti con #Buffon alla percentuale sulla futura riven… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, lo Sporting con vista semifinali: quanto vale passare il turno: Juve premi semifinali Eu… - CalcioFinanza : #Juventus, sfida allo Sporting con vista semifinali: quanto vale passare il turno - Juventusgraphix : ???????????? ???????????? ?????? ?? Juventus ???? - Sporting ?? ?? 21:00 / 9:00 pm ??? Allianz Stadium ?? Fino alla fine #juve… - BiancoNero1905 : RT @SandroSca_rpa: 'Giustizia Sportiva' -decide su 3-0 Juve-Napoli 2ore prima di Juve-Fiore -decide in 2ore su 140mila pagine per il -15 -p… -

L'avvicinamento della Juventus all'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo ...Commenta per primo Il CFO della Juventus , Francesco Calvo è arrivato da pochi minuti al pranzo UEFA in vista della sfida di questa sera in Europa League contro loLisbona.Commenta per primo E' tutto vero, la Juventus ritrova Paul Pogba per la partita di questa sera allo 'Stadium' contro loLisbona (calcio di inizio alle 21), valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. A distanza di oltre un mese dai 13 minuti collezionati nella partita contro la Roma, il ...

Juventus-Sporting, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Dai sorrisi di Danilo alla corsa di Rabiot, passando per lo sfottò di Bonucci a Gatti; così i bianconeri preparano i dettagli. Il tutto sotto gli occhi di ...Domani sera la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo all’Allianz Stadium per affrontare lo Sporting Lisbona. Per Massimiliano Allegri, però, arrivano ottime notizie dalla Continassa.