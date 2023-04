Juve, Grimaldo rischia di sfumare: Nizza e Leverkusen interessate (Di giovedì 13 aprile 2023) In scadenza di contratto a giugno col Benfica, Alejandro Grimaldo si prepara ad infiammare la prossima estate di calciomercato. Protagonista... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) In scadenza di contratto a giugno col Benfica, Alejandrosi prepara ad infiammare la prossima estate di calciomercato. Protagonista...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, Grimaldo rischia di sfumare: Nizza e Leverkusen interessate: In scadenza di contratto a giugno col Benfica, A… - AntoJfc : @Giusepp55243096 @michelebruno4 Quando la Juve ha affrontato il Benfica la squadra portoghese era al 100% della for… - saltandpepper90 : @Neroazzuro2 Su Grimaldo oggi Juve defilata. In Italia Roma e Inter avanti - oscarvalle1984 : RT @saltandpepper90: CONFIRMED ?? Confermato che Juve ha mercato fermo in attesa sentenze ?? Confermato che Allegri saldo a meno di clamor… - 23PierMorra88 : @saltandpepper90 Se con quei 3 sarebbe stata una super juve...cr7 ha 38 anni non 30/32 poi vabe grimaldo... -