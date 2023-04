Juve, Gatti: «Il gol? Un’emozione che non so spiegare» (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Federico Gatti dopo la vittoria della Juve nel quarto di finale d’andata di Europa League contro lo Sporting Lisbona Federico Gatti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve in Europa League. Di seguito le sue parole. EMOZIONE DEL PRIMO gol – «Emozioni non so come spiegarle a parole. La dedica va a mio nonno che è mancato a dicembre e alla mia ragazza. È un piccolo passo, è stata durissima, loro hanno singoli forti. È ancora tutto aperto, al ritorno sarà durissima». CONTINUA A LEGGERE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Federicodopo la vittoria dellanel quarto di finale d’andata di Europa League contro lo Sporting Lisbona Federicoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellain Europa League. Di seguito le sue parole. EMOZIONE DEL PRIMO– «Emozioni non so come spiegarle a parole. La dedica va a mio nonno che è mancato a dicembre e alla mia ragazza. È un piccolo passo, è stata durissima, loro hanno sini forti. È ancora tutto aperto, al ritorno sarà durissima». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

