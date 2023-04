Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Danilo: 'Questa è la mia quarta stagione alla Juve, il rinnovo ha rappresentato una scelta di cuore. Ho sempre avu… - juventusfc : ??Danilo: « Ciò che faccio adesso non è diverso da quello che facevo quando sono arrivato alla Juve. Ho sempre cerca… - sportli26181512 : Juve, #Danilo elogia il #Napoli e 'chiama' #Casemiro: 'Qui sarebbe a casa': Il capitano bianconero ha espresso paro… - xgabbo01 : RT @ChicoNPstaff: Riassunto del giorno: ??Il comunicato della Juve non è un manifesto di patteggiamento. ??Allegri è sempre un top player… - Boboj29 : Juve - Sporting h 21 Allianz Stadium Sarebbe interessante presentare un 4-3-3 , credo che Max riproponga un 3-5-2… -

ha raccontato la stagione della Juventus al The Athletic. Il capitano bianconero, soprannominato "Il filosofo" all'interno dello spogliatoio, ha toccato vari punti, a partire dalle difficoltà ...... altro non si può fare in un periodo caldissimo che giovedì prossimo vedràe compagni ... Ci si aspetta un'atmosfera calda, pur senza gli eccessi visti in- Inter che hanno portato i vertici ...Ladovrà spingere per approfittarne. Allegri: "Pazzi a sottovalutare lo Sporting" Max Allegri ... Le probabili formazioni JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny,, Bremer, Gatti, Cuadrado, Fagioli, ...

Plusvalenze Juve, Danilo e l'ansia -15: la rivelazione sullo spogliatoio Tuttosport

Il capitano bianconero ha espresso parole al miele anche nei confronti di Allegri: "È il miglior gestore che abbia mai incontrato" ...Chiude formalmente le indagini: il 19 intanto si deciderà sul -15. Stasera c’è lo Sporting: Di Maria con Milik, Vlahovic fuori ...