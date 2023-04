Juve: Calvo arriva la pranzo Uefa VIDEO (Di giovedì 13 aprile 2023) Il CFO della Juventus, Francesco Calvo è arrivato da pochi minuti al pranzo Uefa in vista della sfida di questa sera in Europa League... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Il CFO dellantus, Francescoto da pochi minuti alin vista della sfida di questa sera in Europa League...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve: Calvo arriva la pranzo Uefa VIDEO: Il CFO della Juventus, Francesco Calvo è arrivato da pochi minuti al pranz… - cmdotcom : #Juve, #Calvo arriva al pranzo Uefa - andreamusso97 : RT @campione_franco: @Uptheleft @romeoagresti @GoalItalia Si fa chiamare Calvo ma non lo è veramente. La Juve dichiara il falso? - NewsletterLeggo : Pranzo UEFA Juve Sporting: presenti Calvo e il presidente Ferrero per i bianconeri – VIDEO Le news del giorno di J… - campione_franco : @Uptheleft @romeoagresti @GoalItalia Si fa chiamare Calvo ma non lo è veramente. La Juve dichiara il falso? -