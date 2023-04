Julia, la nuova Egonu con il mito di Simon (Di giovedì 13 aprile 2023) La prossima Paola Egonu. Una etichetta non da nulla. Julia Ituma, 18 anni (ne avrebbe compiuti 19 il prossimo otto ottobre), era sulla lista delle giocatrici più promettenti della nidiata azzurra. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) La prossima Paola. Una etichetta non da nulla.Ituma, 18 anni (ne avrebbe compiuti 19 il prossimo otto ottobre), era sulla lista delle giocatrici più promettenti della nidiata azzurra. ...

Julia Ituma trovata morta a Istanbul: la pallavolista italiana aveva 18 anni

Julia Ituma era considerata una dei talenti della pallavolo del futuro. Aveva 18 anni. Secondo OA Sport, sito specializzato, Ituma poteva diventare la nuova Paola Egonu. Braccia e salto...

Chi era Julia Ituma, la pallavolista morta tragicamente a 18 anni

Julia Ituma è figlia di genitori nigeriani che sono approdati in Italia alla ricerca di una nuova vita. Perfettamente ambientata nel contesto della metropoli lombarda, la Ituma si è fatta notare sin...