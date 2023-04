Julia Ituma precipita dalla finestra e muore | volley italiano sotto choc | nulla è escluso

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ilè morta dopo esseretadella stanza dell'hotel di Istanbul in cui alloggiava con l'Igor Novara. Nata a Milano da genitori nigeriani, la 18enne era considerata uno dei talenti più promettenti, tanto che già era stata paragonata a Paola Egonu. Le cause della morte sono ancora sconosciute, ma dalle prime ricostruzioni trapela che non si può escludere l'ipotesi del suicidio. Il fatto è avvenuto poche ore dopo la partita di Champions League che l'Igor Novara ha disputato contro L'eczacibasi.era alla stagione d'esordio con la squadra novarese: dopo essere stata lanciata dal Club Italia, era considerata uno degli opposti del futuro e quindi un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Siamo senza parole... ?????? #EurosportVOLLEY | #Pallavolo | #Volley | #Ituma - Gazzetta_it : Dramma nel volley: Julia Ituma, 18 anni, precipita da una finestra e muore - Corriere : Trovata morta in Turchia la pallavolista Julia Ituma - Sberl1983 : RT @DAZN_IT: Dramma nel volley: è morta Julia Ituma, giocatrice dell'Igor Novara L'opposto aveva 18 anni #DAZN - Giornaleditalia : #JuliaItumamortapallavolistaistanbul Julia Ituma morta: la pallavolista di 18 anni è precipitata dalla finestra a I… -

E' stata trovata senza vita, la campionessa di volley azzurra. La pallavolista di 18 anni sarebbe precipitata da una finestra dell'hotel di Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, la Igor Gorgonzola Novara , in trasferta per ...è morta, dramma per l'Igor , nella notte ha perso la vita la giocatrice di volley. L'opposto diciottenne della squadra piemontese è precipitata dalla finestra della stanza dell'hotel di ...Il mondo della pallavolo italiano è sotto shock per la morte di. L'opposto diciottenne dell'Igor Novara è precipitata dalla finestra della stanza dell'hotel di Istanbul. Iturma si trovava in Turchia perché la sua squadra aveva giocato la gara di ...

Julia Ituma, morta la pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara Corriere della Sera

Mondo della pallavolo sotto shock per la morte di Julia Ituma, opposto della Igor Gorgonzola Volley di Novara. Diciottenne di origine nigeriana, ma nata a Milano, Ituma è stata trovata morta dopo ...Nella notte ha perso la vita a Istanbul, dove si trovava con la squadra per il ritorno delle semifinali di Champions League, Julia Ituma. Come riportato dai media nazionali, l’opposto diciottenne ...