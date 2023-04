Julia Ituma | morta la pallavolista 18enne in ritiro in Turchia | è precipitata da una finestra

(Di giovedì 13 aprile 2023)di 18 anni in forza all'Igor Gorgonzola Novara, è stata trovatamentre si trovava incon la squadra a Istanbul. La giovane sarebbeda una...

AGI - La pallavolista italiana Julia Ituma, di 18 anni, è stata trovata senza vita a Istanbul, dove ieri sera aveva disputato la semifinale di ritorno della Champions League con la propria squadra, la Igor Gorgonzola Novara. La giovane pallavolista è morta la scorsa notte ad Istanbul, cadendo da una finestra dell'albergo dove alloggia la squadra.

Julia Ituma, morta la pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara Corriere della Sera

Dramma nel Volley: Julia Ituma, 18enne opposto della Igor Novara volley, è stata trovata morta dopo essere precipitata da una finestra dell’hotel di Istanbul dove soggiornava con la squadrain ...Una tragedia ha colpito il mondo del volley: la pallavolista 18enne Julia Ituma, dell'Igor Gorgonzola Novara, è stata trovata morta a Istanbul, dove si trovava con la squadra… Leggi ...