Julia Ituma morta | ipotesi suicidio per la 18enne pallavolista azzurra Gli ultimi istanti prima della tragedia

però è morta, è precipitata dal sesto piano della struttura che ospitava l'Igor Novara. Mercoledì sera lei e le sue compagne avevano giocato il ritorno della semifinale di Champions ...Un fermo immagine tratto da un video delle telecamere di sorveglianza dell'albergo pubblicato dal sito Hurriyet mostra gli istanti precedenti alla caduta della giocatrice di volley.è seduta per terra nel corridoio dell'albergo, con la schiena contro la parete e la testa appoggiata alle gambe. Il video e le foto degli ultimi istanti di vita diSecondo le ...La tragedia disi lega in maniera impressionante e sinistra alla morte di un'altra giocatrice di volley, Giulia Albini , avvenuta anche in quel caso a Istanbul . La notte tra il 28 e il 29 maggio 2012 la ...

Morte Julia Ituma, le news e le reazioni del mondo del volley Sky Sport

Tragedia nel mondo del volley femminile. La pallavolista Julia Ituma è stata trovata morta a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la squadra per la semifinale… Leggi ...Sono immagini drammatiche quelle che un quotidiano turco ha pubblicato sul caso di Julia Ituma, pallavolista azzurra di origini nigeriane che giocava nella Igor Gorgonzola Novara, precipitata dalla ...