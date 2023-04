Julia Ituma: la stella nascente del volley azzurro che ci lascia a soli 18 anni (Di giovedì 13 aprile 2023) Un risveglio sconvolgente quello della pallavolo italiana nella giornata di giovedì 13 aprile 2023, con la notizia della morte improvvisa della 18enne Julia Ituma. Nata l’8 ottobre 2004 a Milano da genitori di origine nigeriana, Julia ha iniziato a giocare a volley all’età di 11 anni: la mamma voleva praticasse sport e vista la sua altezza si cimentò prima nel basket (senza successo), per poi passare alla pallavolo. Un amore a prima vista, coltivato con grande dedizione e che in pochi anni ha dato grandi risultati. Julia è approdata nel 2019 al Club Italia, la squadra creata dalla Federazione italiana con l’intento di far crescere i talenti nostrani, per poi arrivare in Serie A1 con la maglia dell’Igor Gorgonzola Novara nella stagione 2022/2023. Giocatrice dal fisico ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Un risveglio sconvolgente quello della pallavolo italiana nella giornata di giovedì 13 aprile 2023, con la notizia della morte improvvisa della 18enne. Nata l’8 ottobre 2004 a Milano da genitori di origine nigeriana,ha iniziato a giocare aall’età di 11: la mamma voleva praticasse sport e vista la sua altezza si cimentò prima nel basket (senza successo), per poi passare alla pallavolo. Un amore a prima vista, coltivato con grande dedizione e che in pochiha dato grandi risultati.è approdata nel 2019 al Club Italia, la squadra creata dalla Federazione italiana con l’intento di far crescere i talenti nostrani, per poi arrivare in Serie A1 con la maglia dell’Igor Gorgonzola Novara nella stagione 2022/2023. Giocatrice dal fisico ...

