Julia Ituma | la 18enne morta in ritiro | i media turchi | ' Si è suicidata'

(Di giovedì 13 aprile 2023), pallavolista di 18 anni in forza all'Igor Gorgonzola Novara, è stata trovatamentre si trovava incon la squadra a Istanbul. La giovane sarebbe precipitata da una finestra ...

La notizia della morte di, giovane talento dell'Igor Gorgonzola Novara, ha scosso il mondo della pallavolo italiana e non solo. L'opposto classe 2004 sarebbe precipitata da una finestra della stanza dell'hotel in ...Tragedia nel dopopartita dei quarti di finale di Champions League di volley femminile:, 18 anni, giovane opposto della Igor Novara, è precipitata da una finestra dell'hotel di Istanbul, dove alloggiava la squadra novarese, perdendo la vita. Al momento l'unica ipotesi che si ...Il profilo Facebook del Crai San Piero a Sieve ha pubblicato un video del 9 maggio 2022 con le battute vincenti di, la 18enne pallavolista della squadra di Novara, che è stata trovata senza vita a Istanbul mentre si trovava lì per la semifinale di Champions. Le immagini sono state fornite dal Club ...

"Julia Ituma si è suicidata. Si è appreso che si è gettata dalla stanza al sesto piano dell'hotel". Lo scrive il sito del quotidiano turco Hurryet, sottolineando che "mentre le indagini sull'incidente ...(Adnkronos) – Tragedia nel mondo del volley femminile. La pallavolista Julia Ituma, dell’Igor Novara, è stata trovata morta a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la squadra per la semifinale di ...