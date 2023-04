Joe Biden: “Preferisco il rugby al football americano, ci sono meno rischi” (Di giovedì 13 aprile 2023) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in visita a Dublino, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sicuramente faranno rumore tra gli appassionati di sport americani. Forte delle sue origini irlandesi, il leader 80enne ha spiegato i perchè della sua preferenza per il rugby rispetto al football americano ricordando anche di aver praticato entrambe le discipline. “Preferirei che i miei figli giocassero a rugby perchè ci sono meno rischi per la salute, meno contatti ripetuti testa contro testa – afferma Biden – Anche se non ci sono le armature e le attrezzature del football, nel rugby i contrasti pericolosi sono meno frequenti anche ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Il presidente degli Stati Uniti Joe, in visita a Dublino, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sicuramente faranno rumore tra gli appassionati di sport americani. Forte delle sue origini irlandesi, il leader 80enne ha spiegato i perchè della sua preferenza per ilrispetto alricordando anche di aver praticato entrambe le discipline. “Preferirei che i miei figli giocassero aperchè ciper la salute,contatti ripetuti testa contro testa – afferma– Anche se non cile armature e le attrezzature del, neli contrasti pericolosifrequenti anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Ucraina al centro dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe #Biden e il primo ministro dell'Irlanda Leo… - dottorbarbieri : ?????? 'Alcune' delle informazioni fornire al presidente Joe Biden dalle varie agenzie e dai leader militari, prima de… - LaVeritaWeb : Che ipocrisia: la portavoce della Casa Bianca censura Donald Trump ma dimentica quando Joe sparò sulla Corte suprem… - Alessandro33554 : RT @lvogruppo: ????????? Joe #Biden in Irlanda: 'Sono orgoglioso di Hunter' Chi applaude forse non ha visto come noi il contenuto ormai pubbli… - ablibero : RT @25O319: Donald Trump ha ammesso che Joe Biden potrebbe essere direttamente coinvolto nella fuga di documenti segreti dal Pentagono e da… -