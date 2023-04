Jj4 | Svizzera e Germania abbatterono i fratelli dell’orsa killer | “Troppo aggressivi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr — L’orsa Jj4 che mercoledì scorso ha ucciso, sbranandolo, il runner Andrea Papi nei boschi sopra Caldes, non è l’unica della sua famiglia ad aver manifestato comportamenti «problematici» nei confronti dell’uomo. Stando a quanto riportato dalla Stampa, Jj4, esemplare femmina nata nel 2006, è diretta discendente del nucleo originario di plantigradi trasferiti dalla Slovenia al Trentino nell’ambito del progetto Life Ursus per il ripopolamento degli orsi sull’arco alpino italiano. L’orsa Jj4 e quella famiglia di esemplari “problematici” L’orsa è figlia di Joze (maschio rilasciato nel 2000) e Jurka (femmina rilasciata nel 2001); nel suo «album di famiglia» non figura come l’unico esemplare ad aver manifestato comportamentinei confronti dell’uomo. JJ1, detto «Bruno» e primo figlio della coppia di orsi sloveni, era nato nel nel Parco Naturale Adamello ...