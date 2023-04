Jenna Ortega e le altre al party di Gris Dior, il profumo che celebra il grigio come colore della libertà (Di giovedì 13 aprile 2023) Tra gli ospiti del party losangelino per l'inaugurazione della galleria d'arte temporanea ispirata alla fragranza della maison, Gris Dior, erano tanti gli ospiti celebri, da Jenna Ortega, del collettivo di ambassador del profumo, a Lucy Hale, Valentina Ferragni e Matteo Stanga. L'evento ha celebrato l'evoluzione del colore che per lo stilista era legato alle sue memorie dell’infanzia e che oggi esce dagli schemi per rappresentare la voglia di rischiare Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 aprile 2023) Tra gli ospiti dellosangelino per l'inaugurazionegalleria d'arte temporanea ispirata alla fragranzamaison,, erano tanti gli ospiti celebri, da, del collettivo di ambassador del, a Lucy Hale, Valentina Ferragni e Matteo Stanga. L'evento hato l'evoluzione delche per lo stilista era legato alle sue memorie dell’infanzia e che oggi esce dagli schemi per rappresentare la voglia di rischiare

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imfscherer : Jenna Ortega corre aq - ST4RKEYBOY : vi giuro non so cosa ci vedete in jenna ortega - myfacehunter : RT @myfacehunter: Jenna Ortega and Alexandra Daddario Attend Gris Dior VIP Party in LA - lara__bueno : aquele filme com a Jenna Ortega e a Maddie Ziegler - BillieO2 : RT @myfacehunter: Jenna Ortega and Alexandra Daddario Attend Gris Dior VIP Party in LA -