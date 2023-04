Jamie Foxx ricoverato d’urgenza per “complicazioni mediche” (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – L’attore Jamie Foxx si sta riprendendo dopo aver avuto una “complicazione medica”, secondo un post pubblicato su Instagram dalla figlia Corinne. “Volevamo condividere che mio padre, Jamie Foxx, ha avuto una complicazione medica ieri. Fortunatamente, grazie a un’azione rapida e a un’ottima assistenza, è già sulla via della guarigione”, si legge nel post. “Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede di mantenere la privacy durante questo periodo”. La natura esatta del problema medico di Foxx non è stata resa nota ricorda la Cnn. Alan Nierob, un portavoce di Jamie Foxx, ha rifiutato di condividere qualsiasi cosa oltre al post di Corinne Foxx su Instagram. “Non c’è niente di più, al momento, di quello ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – L’attoresi sta riprendendo dopo aver avuto una “complicazione medica”, secondo un post pubblicato su Instagram dalla figlia Corinne. “Volevamo condividere che mio padre,, ha avuto una complicazione medica ieri. Fortunatamente, grazie a un’azione rapida e a un’ottima assistenza, è già sulla via della guarigione”, si legge nel post. “Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede di mantenere la privacy durante questo periodo”. La natura esatta del problema medico dinon è stata resa nota ricorda la Cnn. Alan Nierob, un portavoce di, ha rifiutato di condividere qualsiasi cosa oltre al post di Corinnesu Instagram. “Non c’è niente di più, al momento, di quello ...

