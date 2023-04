Jamie Foxx ricoverato d’urgenza in ospedale: come sta e cosa è accaduto (Di giovedì 13 aprile 2023) L’attore Jamie Foxx ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, come confermato dalla figlia Corinne. Tutto sarebbe avvenuto martedì scorso, costringendo i familiari a recarsi ad Atlanta. Foxx era in condizioni abbastanza gravi ma, come ha precisato la stessa Corinne con un post su Instagram, adesso è fuori pericolo e in fase di ripresa. L’attore Jamie Foxx ricoverato per un malore Sembrava una mattina come le altre, ma ben presto si è trasformata in una delle più preoccupanti. Stando a TMZ, alcune fonti vicine a Jamie Foxx hanno parlato di una “emergenza medica” talmente improvvisa e grave da aver costretto la figlia Corinne e il ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 aprile 2023) L’attoreha avuto un malore ed è statoinconfermato dalla figlia Corinne. Tutto sarebbe avvenuto martedì scorso, costringendo i familiari a recarsi ad Atlanta.era in condizioni abbastanza gravi ma,ha precisato la stessa Corinne con un post su Instagram, adesso è fuori pericolo e in fase di ripresa. L’attoreper un malore Sembrava una mattinale altre, ma ben presto si è trasformata in una delle più preoccupanti. Stando a TMZ, alcune fonti vicine ahanno parlato di una “emergenza medica” talmente improvvisa e grave da aver costretto la figlia Corinne e il ...

