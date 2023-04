Jamie Foxx ricoverato ad Atlanta per "complicazioni mediche", la figlia aggiorna sulle condizioni (Di giovedì 13 aprile 2023) Starebbero migliorando le condizioni di Jamie Foxx, ricoverato da un paio di giorni ad Atlanta per via di un improvviso problema di salute. Jamie Foxx è stato ricoverato in ospedale ad Atlanta a seguito di un'improvvisa "complicazione medica" rivelata dalla sua famiglia nella tarda serata di ieri. Ad aggiornare sulle sue condizioni è la figlia dell'attore Corinne Fox. "Volevamo spiegare mio padre Jamie Foxx ha avuto una complicazione medica ieri", ha scritto Corinne Fox, in un post su Instagram. "Fortunatamente grazie all'azione rapida e alle ottime cure è già sulla buona strada per il recupero. Sappiamo quanto è amato e apprezziamo le ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Starebbero migliorando ledida un paio di giorni adper via di un improvviso problema di salute.è statoin ospedale ada seguito di un'improvvisa "complicazione medica" rivelata dalla sua famiglia nella tarda serata di ieri. Adresueè ladell'attore Corinne Fox. "Volevamo spiegare mio padreha avuto una complicazione medica ieri", ha scritto Corinne Fox, in un post su Instagram. "Fortunatamente grazie all'azione rapida e alle ottime cure è già sulla buona strada per il recupero. Sappiamo quanto è amato e apprezziamo le ...

