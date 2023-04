“Jamie Foxx portato d’urgenza in ospedale per ‘complicazioni mediche' ”

(Di giovedì 13 aprile 2023) “è statoinad Atlanta per via di una ‘complicazione medica’. I familiari sono accorsi al suo capezzale ma una fonte ci ha rivelato che ha ripreso a comunicare, ed è una buona notizia”. Così il sito di gossip TMZ sulle condizioni di. Poche ore dopo l’uscita della notizia, la figlia Corinneha voluto aggiornare tutti sulle condizioni dell’attore attraverso Instagram: “Volevamo spiegare mio padreha avuto una complicazione medica ieri (martedì 11 aprile, ndr). Fortunatamente grazie all’azione rapida e alle ottime cure è già sulla buona strada per il recupero. Sappiamo quanto è amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo”. ...

