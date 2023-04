James Bond richiede "attori maturi, i giovani non hanno stabilità mentale" secondo la casting director (Di giovedì 13 aprile 2023) Debbie McWilliams, casting director dell'intero franchise di James Bond, ha spiegato i criteri necessari per interpretare sul grande schermo l'agente segreto più celebre al mondo. Dopo la dipartita di Daniel Craig dal ruolo dell'agente segreto più celebre al mondo, i fan sono in trepidante attesa di sapere chi sarà il prossimo James Bond. Nel frattempo la casting director Debbie McWilliams ha citato dei criteri specifici che servono per interpretare Bond e di come i giovani non abbiano quella stabilità mentale richiesta per il ruolo. "Quando abbiamo iniziato era tutto così diverso. Avevamo provinato tanti giovani attori, ma nessuno di loro aveva la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Debbie McWilliams,dell'intero franchise di, ha spiegato i criteri necessari per interpretare sul grande schermo l'agente segreto più celebre al mondo. Dopo la dipartita di Daniel Craig dal ruolo dell'agente segreto più celebre al mondo, i fan sono in trepidante attesa di sapere chi sarà il prossimo. Nel frattempo laDebbie McWilliams ha citato dei criteri specifici che servono per interpretaree di come inon abbiano quellarichiesta per il ruolo. "Quando abbiamo iniziato era tutto così diverso. Avevamo provinato tanti, ma nessuno di loro aveva la ...

