(Di giovedì 13 aprile 2023)analizza la stagione di, che contro il Benfica ha segnato nuovamente un gol molto importante per la stagione dell’. Il giornalista crea qualcherogativo FUTURO ? Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Xavieranalizza la stagione di Big Rom: «Negli ultimi 48 giorni, tre gol disono stati fra i piùdell’a stagioneista. Il primo, Milano, addì 22 febbraio, ha segnato la vittoria sul Porto a San Siro, nell’andata degli ottavi di finale della Champions League. Con la qualificazione poi guadagnata grazie anche allo 0-0 della gara di ritorno. Il secondo, Torino, addì 4 aprile, ha consentito all’di pareggiare in extremis su rigore la turbolenta semifinale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Jacobelli: «Inter, sicura di ridare Lukaku? Suoi i 3 gol più preziosi» - - tvdellosport : Leggi l’editoriale di Xavier Jacobelli su?? - internewsit : Jacobelli: «Ieri rivista la grande Inter! Capolavoro tattico di Inzaghi» - - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: Dall'uovo di Pasqua escono #Roma e #Lazio che, dopo i passi falsi di #Inter e #Milan del venerdì, si trovano sopra alle… -

Si sofferma sul prossimo mercato dell'Xaviernel suo editoriale per Sportitalia.com e in particolare sul futuro di Lukaku . Questi i passaggi principalidi XavierPer la prima volta l'allievo Motta ha battuto il maestro Gasperini e l'ha fatto alla ... Fino a questa vigilia di Pasqua, amarissima per i bergamaschi che potevano agganciare l'...Si sofferma sul momento dell'Xaviernel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali

Jacobelli: Inter pensaci bene, ti conviene | Top News Sportevai.it

“Sono molto curioso di misurare gli accorgimenti tattici di Pioli per arginare Lobotka, ovvero la fonte di gioco del Napoli".Premessa: il rapporto tra Inzaghi e l’Inter sta finendo. Fiducia reciproca incrinata, tifosi contro, squadra capace di automotivarsi solo per le sfide importanti. Più varie ed eventuali, come ...