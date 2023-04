Ituma, le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’albergo prima che rientrasse in stanza (Di giovedì 13 aprile 2023) Questo video diffuso dai media turchi, mostra la giocatrice italiana di pallavolo Julia Ituma che fa ritorno nella sua stanza di albergo, poco prima di morire. La giocatrice dell'Igor Gorgonzola Novara ha perso la vita dopo essere caduta dal sesto piano dell'hotel dove alloggiava con la sua squadra a Istanbul. Leggi su lastampa (Di giovedì 13 aprile 2023) Questo video diffuso dai media turchi, mostra la giocatrice italiana di pallavolo Juliache fa ritorno nella suadi albergo, pocodi morire. La giocatrice dell'Igor Gorgonzola Novara ha perso la vita dopo essere caduta dal sesto piano dell'hotel dove alloggiava con la sua squadra a Istanbul.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deborah_SW4P : RT @prdvolley: Sinceramente, buona parte del giornalismo italiano dovrebbe delle scuse alla famiglia, alla squadra di Julia Ituma. Non c’e… - live_palermo : #JuliaItuma cammina lentamente per il corridoio, poi si siede per terra, con la testa sulle ginocchia. Le immagini… - laura_lavespa : RT @prdvolley: Sinceramente, buona parte del giornalismo italiano dovrebbe delle scuse alla famiglia, alla squadra di Julia Ituma. Non c’e… - PucciPedia : RT @AleIori78: Aspetto con ansia che @ODG_CNOG batta un colpo sulla diffusione online e su quotidiani cartacei delle immagini del video di… - luca_alici : RT @prdvolley: Sinceramente, buona parte del giornalismo italiano dovrebbe delle scuse alla famiglia, alla squadra di Julia Ituma. Non c’e… -