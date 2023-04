Itri Forza Italia chiarisce | “non è nostra intenzione prender parte all’attuale maggioranza”

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 13 aprile 2023)non cambia idea: non c i sono i presupposti per tornare a fardellauscita vincce dalle urne il 3 ed il 4 ottobre 2021 e, soprattutto, della Giunta presieduta dal sindaco diGiovanni Agresti. Lo stato maggiore azzurro ha voluto archiviare (doverosamente) la pausa pasquale per giustificare L'articolo Temporeale Quotidiano.