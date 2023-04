Itinerario gastroculturale a Ivrea e dintorni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tanto inesplorata dai turisti quanto amata dai suoi abitanti, la zona nord-occidentale del Piemonte vive (ingiustamente) all’ombra dei suoi più illustri corregionali: Langhe, Roero e Monferrato. Per quanto sconosciuto ai vacanzieri in terra sabauda, il Canavese non può certo ritenersi una terra vergine: abitato sin dalla preistoria – come dimostra il sito palafitticolo del lago di Viverone protetto dall’UNESCO – in epoca preromana fu occupato dalla popolazione celtica dei Salassi, che con la resa all’imperatore Augusto lasciarono spazio alla colonia di Eporedia, odierna. Il sangue ribelle di origine nordica continua a scorrere nelle vene degli eporediesi, nei secoli pronti a combattere qualunque tipo di oppressione, con le arance e con le armi: infaticabili e appassionati hanno lavorato con devozione nel settore manifatturiero e sembrano finalmente pronti a ...