Italia-Stati Uniti oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2023: orario, programma, streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) Mente libera e cuore impavido: dopo aver ottenuto in due sole partite la qualificazione alle Final di Long Beach, oggi, giovedì 13 aprile, alle ore 20.30, il Setterosa nella terza ed ultima giornata del Girone B di Rotterdam, nei Paesi Bassi, sfiderà gli Stati Uniti nel primo turno di qualificazione della World Cup. Nel primo turno, infatti, le prime due classificate di ciascun girone hanno già un posto garantito nelle Final di Long Beach: l’Italia della pallanuoto femminile, guidata dal CT Carlo Silipo, è in testa al raggruppamento con 6 punti ed è irraggiungibile sia per la Spagna che per la Cina. La diretta tv della partita Italia-Stati Uniti della World Cup di pallanuoto ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Mente libera e cuore impavido: dopo aver ottenuto in due sole partite la qualificazione alle Final di Long Beach,, giovedì 13 aprile, alle ore 20.30, il Setterosa nella terza ed ultima giornata del Girone B di Rotterdam, nei Paesi Bassi, sfiderà glinel primo turno di qualificazione dellaCup. Nel primo turno, infatti, le prime due classificate di ciascun girone hanno già un posto garantito nelle Final di Long Beach: l’della, guidata dal CT Carlo Silipo, è in testa al raggruppamento con 6 punti ed è irraggiungibile sia per la Spagna che per la Cina. La diretta tv della partitadellaCup di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bendellavedova : Oggi, il padre di Artem Uss, il magnate agli arresti domiciliari in Italia e di cui gli Stati Uniti avevano chiesto… - TizianaFerrario : L’Italia non c’è e mi sento a disagio. Ma come si fa a non partecipare alla causa intentata da Parlamento europeo e… - Agenzia_Ansa : Parlamento europeo e 15 Stati Ue contro la legge ungherese anti Lgbt. C'era tempo fino al 6 aprile per unirsi alla… - gemma_beda : @fratotolo2 @MSF_ITALIA @BiloFausto CHE SVILUPPI CI SONO STATI VERSO LA NAVE ? MI auguro che a fronte di una enorme… - FRNNRC73 : RT @siriomerenda: Calenda a La Stampa attacca Italia Viva 'chiusi gli occhi quando votarono La Russa per avere la vigilanza RAI, ora basta'… -