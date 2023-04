Istat: inflazione in graduale decelerazione, ma elevata incertezza (Di giovedì 13 aprile 2023) - Conflitto tra Russia e Ucraina e tensioni nel settore finanziario, è lo scenario internazionale con il quale deve fare i conti l'economia italiana Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 aprile 2023) - Conflitto tra Russia e Ucraina e tensioni nel settore finanziario, è lo scenario internazionale con il quale deve fare i conti l'economia italiana

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Chissà se tra un rave, un utero in affitto e un liceo del made in Italy e una bevuta al Vinitaly, a un certo punto… - MarcoDolc : @SecolodItalia1 Manca la dignità per i pensionati visto che gli avete ridotto all’osso l’adeguamento all’inflazione… - ansa_economia : Istat, inflazione in graduale decelerazione ma alta incertezza. Pesano la guerra ucraina e le tensioni nel settore… - fisco24_info : Istat, inflazione in graduale decelerazione ma alta incertezza: Pesano la guerra ucraina e le tensioni nel settore… - GianniPulito : @confundustria ... servirebbero dati comprovanti (non ISTAT ... inflazione al 7% ... ) ma la percezione potrebbe essere proprio questa. -