Istanze online MAD | La nuova procedura OnDemand per l’invio della messa a disposizione Voglioinsegnare it

(Di giovedì 13 aprile 2023)amplia i propri servizi di invioMAD per rispondere alle necessità degli aspiranti docenti, ed aiutarli a ottenere un incarico nel mondoscuola. Con il nuovo servizioaumenta l’efficacia del: è infatti possibile selezionare i singoli istituti scolastici per effettuare un invio mirato solo per le scuole scelte direttamente dal futuro docente L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Istanze online MAD: La nuova procedura OnDemand per l’invio della messa a disposizione. - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: domanda da oggi 12 aprile ore 9 su Istanze online. Come si compila la domanda:… - orizzontescuola : ATA 24 mesi, inserimento su Istanze online tramite SPID o CIE dal 27 aprile al 18 maggio. Utili per ruoli e supplen… - QdSit : Scuola, docenti precari, elenchi aggiuntivi: le domande su istanze online - Cla_Gagliardini : RT @CentodieciBM: Con il termine Social Media Activism oggi definiamo le proteste, le lotte e le istanze che nascono online e si propagano… -

Fino alle 14:00 del 27 aprile, gli aspiranti potranno presentare le proprie domande per gli elenchi aggiuntivi alla GPS prima fascia mediante l'utilizzo della piattaforma. Tali elenchi sono di grande interesse per coloro che intendono candidarsi a eventuali supplenze o ruoli durante il periodo 2023/24. In caso di mancato conseguimento del titolo entro la ......cosa occorre per accedere alleon line Per prima cosa è necessario che gli aspiranti siano forniti di SPID o CIE e abilitati al servizio "on line " una volta entrato su...Elenchi aggiuntivi alla GPS prima fascia: da oggi e fino alle 14 del 27 aprile sarà possibile compilare la domanda su. Numerosi gli aspiranti interessati, l'elenco sarà utile per eventuali supplenze o ruolo nel 2023/24. Ecco la video guida a cura di Roberta Vannini (Uil Scuola Rua) e Andrea Carlino . ...

ATA 24 mesi, inserimento su Istanze online tramite SPID o CIE dal 27 aprile al 18 maggio. Utili per ruoli e supplenze Orizzonte Scuola

Fino al 5 aprile ci sarà la possibilità su Istanze Online per presentare domanda per presidenti e commissari esterni per l'Esame di Stato 2023.Scadono domani 5 aprile i termini per presentare domanda in qualità di presidenti e commissari esterni delle commissioni dell'esame ...