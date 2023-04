ISEE Precompilato, online il nuovo Portale Unico Inps: come funziona (Di giovedì 13 aprile 2023) Con il Messaggio numero 1345 dell’11 aprile 2023 l’Inps ha comunicato il rilascio del nuovo Portale Unico ISEE, che ha unificato le varie modalità di acquisizione dell’ISEE Precompilato e non Precompilato in un Unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali previsti in precedenza. La creazione del Portale Unico ISEE rientra tra i progetti previsti dal PNRR per la digitalizzazione. In particolare, la semplificazione della procedura per richiedere la DSU online ha l’obiettivo di favorire una sempre più ampia diffusione dell’ISEE Precompilato, che comunque è risultata la ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 13 aprile 2023) Con il Messaggio numero 1345 dell’11 aprile 2023 l’ha comunicato il rilascio del, che ha unificato le varie modalità di acquisizione dell’e nonin unpunto di accesso, sostituendo tutti i portali previsti in precedenza. La creazione delrientra tra i progetti previsti dal PNRR per la digitalizzazione. In particolare, la semplificazione della procedura per richiedere la DSUha l’obiettivo di favorire una sempre più ampia diffusione dell’, che comunque è risultata la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scuolainforma : ISEE precompilato, messaggio INPS su nuovo Portale Unico - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - ISEE precompilato, ecco come funziona il nuovo portale unico INPS - FNPCislMilano : RT @INPS_it: Online il nuovo Portale Unico #ISEE per l’acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato. Il nuovo portale rende più a… - orizzontescuola : ISEE precompilato, ecco come funziona il nuovo portale unico INPS - FnsiSocial : RT @INPS_it: Online il nuovo Portale Unico #ISEE per l’acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato. Il nuovo portale rende più a… -