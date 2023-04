Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uil_rua : ascuolaoggi ( - News24Italy : #Isee 2023, arriva il nuovo portale unico Inps: come funziona - ledicoladelsud : Isee 2023, arriva il nuovo portale unico Inps: come funziona - fisco24_info : Isee 2023, arriva il nuovo portale unico Inps: come funziona: (Adnkronos) - Unico punto di accesso, che sostituisce… - Agenparl : Comunicato stampa: Inps: ancora più agevole il rilascio dell’ISEE - -

Gli importi dell'assegno (e le relative soglie) per ilsono stati adeguati all'inflazione (8,1%) . L'importo medio mensile per ciascun figlio (escluse le famiglie con Rdc) passa da 146 euro ...In base alle scelte effettuate, sarà proposta in automatico la Dsu mini o la Dsu integrale (necessaria per richiedere l'università, l'socio - sanitario in presenza di disabili anche ...... è utilizzabile da luglio ad ottobre. Previsti fino a 800 euro per un soggiorno di almeno 8 giorni e di 1400 se pari a 15 giorni. L'importo è calcolato in base all'del richiedente . I ...

Isee 2023, arriva il nuovo portale unico Inps: come funziona Adnkronos

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Arriva il nuovo portale unico Isee sul sito Inps che unifica le varie modalità di acquisizione dell'indicatore in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali ...Gli importi dell'assegno (e le relative soglie Isee) per il 2023 sono stati adeguati all'inflazione (8,1%) . L'importo medio mensile per ciascun figlio (escluse le famiglie con Rdc) passa da 146 euro ...