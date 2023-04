Isee 2023, arriva il nuovo portale unico Inps: come funziona (Di giovedì 13 aprile 2023) E' online il nuovo portale unico Isee rilasciato dall'Inps. Il nuovo sito sviluppato dall'Istituto ha unificato le varie modalità di acquisizione dell'Isee in un unico punto di accesso, sostituendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) E' online ilrilasciato dall'. Ilsito sviluppato dall'Istituto ha unificato le varie modalità di acquisizione dell'in unpunto di accesso, sostituendo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Isee 2023, arriva il nuovo portale unico Inps: come funziona - fisco24_info : Isee 2023, arriva il nuovo portale unico Inps: come funziona: (Adnkronos) - Unico punto di accesso, che sostituisce… - Agenparl : Comunicato stampa: Inps: ancora più agevole il rilascio dell’ISEE - - dcirioli : Al via il nuovo portale unico Isee. Più semplice la navigazione, più chiara l’esposizione dei dati e informazioni e… - FNPCislMilano : RT @INPS_it: Online il nuovo Portale Unico #ISEE per l’acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato. Il nuovo portale rende più a… -