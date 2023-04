Isee 2023 | arriva il nuovo portale unico | ecco come funziona il nuovo sito sviluppato dall' Inps

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scuolainforma : ISEE precompilato, messaggio INPS su nuovo Portale Unico - T7TorreSette : #Campania Due le fasce #isee entro le quali si può ottenere il beneficio integrativo @Reg_Campania - PensionieLavoro : RT @INPS_it: #Osservatorio sull'#AssegnoUnico Universale: ?? a febbraio 2023, l'importo medio per figlio va da poco meno di 55 € (per chi no… - INPS_it : #Osservatorio sull'#AssegnoUnico Universale: ?? a febbraio 2023, l'importo medio per figlio va da poco meno di 55 €… - oknosureddit : Isee 2023, arriva il nuovo portale unico Inps: come funziona -

.... Prosegue anche così il percorso evolutivo dell'Inps orientato all'innovazione e alla semplificazione dei servizi per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni. 13 aprile... va da poco meno di 55 euro per chi non presentao supera la soglia massima (che per ilè pari a 43.240 euro), a 215 euro per la classe diminima (16.215 euro per il). Si ricorda ...... novembre e dicembre. Non si tratterà di una agevolazione automatica ma scatterà solo se il ... Da ciò che si apprende chi è già beneficiario del bonus sociale bollette legato al'non potrà ...

Isee 2023, arriva il nuovo portale unico Inps: come funziona Adnkronos

“Con riferimento al mese di febbraio 2023 – si legge in una nota –, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, va da poco meno di 55 € per chi non presenta Isee o supera ...Con riferimento al mese di febbraio 2023, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, va da poco meno di 55 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per ...