Isa e Chia Cafè, l’angolo delle chiacchiere in libertà (13/04/23) (Di giovedì 13 aprile 2023) Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chiacchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buone Chiacchiere! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 13 aprile 2023) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L'articolo proviene da Isa e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wordswithnolet1 : @mary26056445 Lo hanno scritto Isa e chia. Cmq non è detto non la chiamino. Di solito vanno in ordine di uscita. Quindi vediamo... - ChiarapisSailor : @_ovunquetusia_ è vero lo diceva anche isabella di isa e chia - Leila_KJ : @opinionistapp Non questa fancam finita nelle storie di Isa di Isa e Chia ?? tu sempre più famoso! - Kat82131855 : Onestamente questo titolo cesso ve lo potevate proprio risparmiare uno e secondo voi dovete fare i cazzi vostri Se… -