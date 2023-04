“Io non sclero” | community on line conta oggi 78 000 fan

(Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Prato (Biogen Italia), nato nel 2014 è un luogo di condivisione di esperienze e storie di vita con lasi multipla. Il progetto segue le esigenze delle persone e spero che possa continuare ad essere in futuro un punto di riferimento per un supporto reciproco della comunità Sm. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BeJustMe : Quando non sclero, ho il senso dell'humor alle stelle, vavavooooom! - _wysegirI_ : io sclero non avete capito - si_sclero_si : @NicoSchira Se avesse dato un cartellino giallo a Leao oppure chiamare il fallo di Tonali prima che fischiasse il f… - si_sclero_si : @simolipa02 @NicoSchira No, ad esempio che avesse dato un cartellino giallo a Leao oppure chiamare il fallo di Tona… - _alloveragain : Non mi fate trovare il tl la data della partenza di Hoseok perché sclero male -

"Le lettere senza tempo di Io" è il nome dell'iniziativa al centro della nona edizione del progetto di informazione e sensibilizzazione sviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, l'......clinica quotidiana MonnaLisaha età . E' indicata in tutte le donne in pre e postmenopausa spontanea, menopausa precoce o indotta da terapie oncologiche. Altre indicazioni sono il Lichen- ...... il momento Bugo - Morgan che tutti stavamo aspettando : losul palco, l'imprevisto, Amadeus ... L'audio in cuffiava e lui distrugge tutto, una protesta gentile, forse già prevista nella ...

“Le lettere senza tempo di Io non sclero”, focus del 2023 Adnkronos

le più colpite da questa malattia neurologia, abbiamo scoperto un’altra faccia di questa patologia. Come non essere soffocati dalla sclerosi multipla, ma come riuscire a governarla, senza limitare i ...Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Scrivere una lettera a se stessi, come occasione per guardarsi dentro, ma anche per raccontarsi e per fare conoscere cosa significa oggi vivere con la sclerosi multi ...