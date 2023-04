Inzaghi ha ancora in mano l’Inter! Una tendenza nel momento no – CdS (Di giovedì 13 aprile 2023) Benfica-Inter porta con sé una certezza, fra le tante: la squadra non ha scaricato Inzaghi, altrimenti non avrebbe fatto quella prestazione (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport c’è anche una sua precisa scelta durante il momento negativo. CONVINZIONE NETTA – L’Inter non ha vinto per trentasette giorni, dal Lecce il 5 marzo al Benfica martedì. Una serie nera di sei partite, quattro di Serie A e una a testa fra Champions League e Coppa Italia, che ha messo spesso in discussione Simone Inzaghi. L’allenatore però è riuscito a tenere in mano il gruppo, come abbondantemente dimostrato avantieri a Lisbona. Il Corriere dello Sport cita due parole per descrivere quello che il tecnico ha voluto dalla squadra all’Estadio da Luz: “unità” e “insieme”. L’Inter è apparsa compatta e coesa, un blocco unico che ha seguito il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Benfica-Inter porta con sé una certezza, fra le tante: la squadra non ha scaricato, altrimenti non avrebbe fatto quella prestazione (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport c’è anche una sua precisa scelta durante ilnegativo. CONVINZIONE NETTA – L’Inter non ha vinto per trentasette giorni, dal Lecce il 5 marzo al Benfica martedì. Una serie nera di sei partite, quattro di Serie A e una a testa fra Champions League e Coppa Italia, che ha messo spesso in discussione Simone. L’allenatore però è riuscito a tenere inil gruppo, come abbondantemente dimostrato avantieri a Lisbona. Il Corriere dello Sport cita due parole per descrivere quello che il tecnico ha voluto dalla squadra all’Estadio da Luz: “unità” e “insieme”. L’Inter è apparsa compatta e coesa, un blocco unico che ha seguito il ...

