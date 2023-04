(Di giovedì 13 aprile 2023) L’batte con merito e forza ilin Champions League. Il merito, come spiega Tuttosport, è di, che va a Lisbona preparato e con un idea di gioco vincente.– L’batte, e abbatte, ilnella sfida d’andata per i quarti di Champions League. Il merito va, in gran parte, al tanto criticato Simone, che parte per Lisbona con una ben precisa idea di gioco. L’edizione odierna di Tuttosport mette in evidenza le mosse preparate dal tecnico nerazzurro che lo hanno premiato in. Il segreto disono stati glipiùdel solito e le sostituzioni giuste al momento giusto. Donando ampiezza a Denzel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi, esterni larghi e gruppo coeso. I grandi meriti in Benfica-Inter – TS - - NeroAzzurro20 : @internazionaleL Luciano, tutti stanno criticando da mesi Inzaghi, il centrocampo, la difesa e tu ora accenni agli… - Edoardo36504713 : RT @internazionaleL: Simone Inzaghi è riuscito a mettersi in tasca una squadra temutissima come il Benfica con degli esterni che non saltan… - eia58 : RT @internazionaleL: Simone Inzaghi è riuscito a mettersi in tasca una squadra temutissima come il Benfica con degli esterni che non saltan… - internazionaleL : Simone Inzaghi è riuscito a mettersi in tasca una squadra temutissima come il Benfica con degli esterni che non sal… -

TURNOVER In stagionenon lo ha usato molto o se preferite non lo ha allargato a tutta la ... E poi gli: Dimarco, reduce dall'infortunio pre sosta per le nazionali, non è stato spremuto ......e ha difeso alla grande sia lo 0 - 2 che quella rete inviolata ormai prima arma di Simone... È tornato per esempio il filtro del centrocampo, sono state limitate le indecisioni degli. ...Dei dueinteristi quello più in difficoltà è Dumfries, ma un sontuoso Mkh chiude con ... Se i suoi avanti non la cacciano dentro, perché dovrebbe essere colpa di, già dato per sostituito...

Inzaghi, esterni larghi e gruppo coeso. I grandi meriti in Benfica-Inter – TS Inter-News.it

Questa stagione conferma che esistono due Inter: una traballante in campionato, un'altra invece che fa sognare i tifosi in Champions ...Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Se in campionato la situazione è sempre più nera, in Champions League l’Inter continua a raccogliere soddisfazioni. Era solo l’andata, ma il successo esterno sul Benfica ...