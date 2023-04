Inzaghi atteso da un’altra ‘magia’ | così vuole risollevare del tutto l’Inter – CdS

(Di giovedì 13 aprile 2023)ha visto clamorosamente rilanciate le sue quotazioni dopo Benfica-Inter (vedi highlights), complice la memorabile vittoria a Lisbona (da completare al ritorno). Per il Corriere dello Sport adesso il tecnico ha una nuova missione. CAPITOLO SECONDO – Ritrovata la vittoria che mancava da trentasette giorni perc’è adesso da voltare pagina immediatamente. La Champions League è e sarà un grande appuntamento, col ritorno mercoledì col Benfica, ma urge rimettere a posto la classifica in Serie A. Il Corriere dello Sport etichetta Simonecome un “mago” e la “magia” che si chiede è una: far credere alla squadra che le nove giornate restanti di campionato siano tutte gare da dentro o fuori. Effettivamente lo sono, perché conuscita dalla zona Champions League il margine d’errore è finito da tempo, ...

Ha perso tanti punti in campionato, però è ai quarti di Champions League ed è in corsa per vincere la Coppa Italia e arrivare tra le prime quattro Gianluca Di Marzio in collegamento video da Lisbona c ...