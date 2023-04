Inter unica in un dato nei quarti di andata di Champions League (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è conclusa con le gare di ieri l’andata dei quarti di finale di Champions League. Che ha visto l’Inter unica protagonista di una curiosa statistica. UNICI – Con Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea di ieri, si è conclusa l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Che ha visto l’Inter prevalere in casa del Benfica per due reti a zero, grazie al colpo di testa di Nicolò Barella e al rigore trasformato con freddezza da Romelu Lukaku. Dopo le prime quattro partite di questa fase della competizione, i nerazzurri si sono resi protagonisti di una curiosa statistica. L’Inter è infatti l’unica squadra non solo ad aver vinto, ma anche ad aver trovato il gol in ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è conclusa con le gare di ieri l’deidi finale di. Che ha visto l’protagonista di una curiosa statistica. UNICI – Con Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea di ieri, si è conclusa l’deidi finale della UEFA. Che ha visto l’prevalere in casa del Benfica per due reti a zero, grazie al colpo di testa di Nicolò Barella e al rigore trasformato con freddezza da Romelu Lukaku. Dopo le prime quattro partite di questa fase della competizione, i nerazzurri si sono resi protagonisti di una curiosa statistica. L’è infatti l’squadra non solo ad aver vinto, ma anche ad aver trovato il gol in ...

