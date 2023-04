Inter, ritorna il sereno: vittoria col Benfica e rientro di Calhanoglu! (Di giovedì 13 aprile 2023) Finalmente un po’ di luce nell’Inter. Dopo la grande vittoria col Benfica, un’altra importantissima notizia per Inzaghi: il recupero di Calhanoglu L’ARCOBALENO ? ritorna progressivamente il sereno in casa Inter. La vittoria fondamentale e meritata a Lisbona martedì sera nell’andata dei quarti di Champions League è una bella botta di autostima per tutto il gruppo. L’ultimo mese e mezzo nerazzurro, a parte l’approdo ai quarti ai danni del Porto, era stato pieno di ombre e con poche e sporadiche luci. I risultati non arrivavano, la sfortuna sempre dietro l’angolo. Sfortuna, non solo dal punto di vista prettamente tecnico, ma anche per quanto riguarda la condizione di certi giocatori. Da ricordare la grave emergenza post sosta con diverse pedine ai box. Tra questi Hakan ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Finalmente un po’ di luce nell’. Dopo la grandecol, un’altra importantissima notizia per Inzaghi: il recupero di Calhanoglu L’ARCOBALENO ?progressivamente ilin casa. Lafondamentale e meritata a Lisbona martedì sera nell’andata dei quarti di Champions League è una bella botta di autostima per tutto il gruppo. L’ultimo mese e mezzo nerazzurro, a parte l’approdo ai quarti ai danni del Porto, era stato pieno di ombre e con poche e sporadiche luci. I risultati non arrivavano, la sfortuna sempre dietro l’angolo. Sfortuna, non solo dal punto di vista prettamente tecnico, ma anche per quanto riguarda la condizione di certi giocatori. Da ricordare la grave emergenza post sosta con diverse pedine ai box. Tra questi Hakan ...

