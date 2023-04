Inter Primavera | zona playoff lontana | col Frosinone per i 3 punti

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo la sconfitta con la Fiorentina nello scorso turno, l’di Cristian Chivu deve ricominciare a correre per non perdere il trenoRINCORRERE – Quello che dovrà fare la squadra di Cristian Chivu dalla prossima giornata di campionato. I nerazzurri vengono dalla sconfitta contro la Fiorentina per 2-4. Fontanarosa e compagni da qualche partita hanno finito di accumulareper raggiungere la. L’ultima vittoria dei nerazzurri risale al 25 febbraio contro l‘Hellas Verona. Da li in poi, sono arrivati solo 2in 5 partite per i ragazzi di Chivu. In mezzo, la sconfitta in Coppa Italia contro la Roma per 1-0. Ora l’obiettivo è rimasto uno solo e i nerazzurri dovranno fare di tutto per raggiungerlo e provare a salvare la stagione. PROBLEMI IN DIFESA – Nelle ...