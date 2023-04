Inter, più vicino il rientro di Calhanoglu: Skriniar ancora fermo (Di giovedì 13 aprile 2023) Il punto sulle condizioni di Calhangolu e Skriniar Potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi già per il match di sabato sera. Stiamo Parlando di Hakan Calhanoglu fermo ai box dalla sosta per le Nazionali di fine marzo, mentre per Skriniar il ritorno in campo è ancora lontano. Questo il punto sui due giocatori fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Skriniar salta anche il ritorno con il Benfica. Nessuna speranza per il difensore slovacco, che avverte ancora dolore al nervo sciatico: sul suo rientro non c’è alcuna certezza, la situazione non sembra migliorare al punto di immaginare un ritorno in campo. Buone nuove invece per quanto riguarda Calhanoglu: il turco ieri ha lavorato ad Appiano, nel giorno di riposo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Il punto sulle condizioni di Calhangolu ePotrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi già per il match di sabato sera. Stiamo Parlando di Hakanai box dalla sosta per le Nazionali di fine marzo, mentre peril ritorno in campo èlontano. Questo il punto sui due giocatori fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “salta anche il ritorno con il Benfica. Nessuna speranza per il difensore slovacco, che avvertedolore al nervo sciatico: sul suonon c’è alcuna certezza, la situazione non sembra migliorare al punto di immaginare un ritorno in campo. Buone nuove invece per quanto riguarda: il turco ieri ha lavorato ad Appiano, nel giorno di riposo ...

